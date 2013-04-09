В Могилеве годовалый мальчик выпал из окна 3 этажа

Новости Беларуси. Большой сугроб в Горках Могилёвской области в буквальном смысле слова спас жизнь ребенку. Годовалый мальчик выпал из окна 3 этажа. В момент происшествия в квартире находились родители и старшая сестра. Избежать трагедии помог еще не растаявший снег. Именно в сугроб и упал ребенок. После суток реанимации, сейчас он в обычном отделении, но впереди еще не одна операция.

Годовалый Артем плачет сквозь сон - у мальчика многочисленные травмы. По словам медиков, ребенок чудом остался жив. Как бы ни звучало банально, но при падении с высоты 3 этажа, такому крохе помог выжить сугроб снега. Тем не менее, мальчик сильно пострадал.

Михаил Михович, заведующий отделением детской ортопедии и травматологии Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

Он получил перелом бедра, сотрясение головного мозга, ушибы, царапины по всему телу. Ему предстоит лечение скелетным вытяжением, чтобы ребенок выздоровел.

В момент трагедии малыш находился в детской со своей шестилетней сестренкой. А родители были в соседней комнате.

Светлана Иванова, и.о. начальника инспекции по делам несовершеннолетних Горецкого РОВД:

Упущен был матерью контроль на считанные минуты. Ребенок залез на подоконник, так как находился стол и стул рядом. Мать занималась перед этим уборкой в квартире и оставила окно на проветривание. И пока мама занималась уборкой в соседней комнаты, а ребенок был вне ее поля зрения, он залез на подоконник и выпал. Предусматривается ответственность за халатность. Сейчас много случаев, когда малолетние дети страдают из-за халатного отношения родителей.

Устанавливая в квартире пластиковое окно, людей больше всего заботит удобство, красивый внешний вид и энергосбережение. Но, к сожалению, далеко не все заботятся о безопасности. А ведь такая маленькая деталь, как замок на оконной ручке, конечно, слегка увеличит стоимость покупки, но может спасти жизнь вашего ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.