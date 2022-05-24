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В Минском районе беременная женщина, её супруг и годовалый ребёнок погибли под колёсами электропоезда

24 мая 2022 13:49
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Новости Беларуси. В Минском районе семья погибла под колесами электропоезда. Происшествие случилось накануне около 22 часов на остановочном пункте «Ратомка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском районе беременная женщина, её супруг и годовалый ребёнок погибли под колёсами электропоезда-1

32-летний мужчина и его 22-летняя беременная супруга перебегали железнодорожные пути, по которым двигался электропоезд. В руках женщина катила коляску с годовалым малышом. Семья спешила на электричку.

В результате наезда поезда отец и ребенок скончались на месте, мать получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Несмотря на все усилия врачей, утром 24 мая женщина скончалась.

В Минском районе беременная женщина, её супруг и годовалый ребёнок погибли под колёсами электропоезда-3

Геннадий Ворсо, начальник отдела организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Беларуси:
Белорусская железная дорога является источником повышенной опасности. Напоминаем, что не допускается переходить пути в неустановленных местах, перед близко стоящим и неблизко идущим поездом, после проследования поезда по одному пути, не убедившись в его отсутствии на втором пути.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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# Авария в Минской области

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