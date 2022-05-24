В Минском районе беременная женщина, её супруг и годовалый ребёнок погибли под колёсами электропоезда

Новости Беларуси. В Минском районе семья погибла под колесами электропоезда. Происшествие случилось накануне около 22 часов на остановочном пункте «Ратомка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском районе семья погибла под колесами электропоезда. Происшествие случилось накануне около 22 часов на остановочном пункте «Ратомка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
32-летний мужчина и его 22-летняя беременная супруга перебегали железнодорожные пути, по которым двигался электропоезд. В руках женщина катила коляску с годовалым малышом. Семья спешила на электричку.
В результате наезда поезда отец и ребенок скончались на месте, мать получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Несмотря на все усилия врачей, утром 24 мая женщина скончалась.
Геннадий Ворсо, начальник отдела организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД Беларуси:
Белорусская железная дорога является источником повышенной опасности. Напоминаем, что не допускается переходить пути в неустановленных местах, перед близко стоящим и неблизко идущим поездом, после проследования поезда по одному пути, не убедившись в его отсутствии на втором пути.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Минской области в ДТП погибли 39-летний мужчина и его жена (здесь подробности).