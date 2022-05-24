В Минском районе беременная женщина, её супруг и годовалый ребёнок погибли под колёсами электропоезда

Новости Беларуси. В Минском районе семья погибла под колесами электропоезда. Происшествие случилось накануне около 22 часов на остановочном пункте «Ратомка», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

32-летний мужчина и его 22-летняя беременная супруга перебегали железнодорожные пути, по которым двигался электропоезд. В руках женщина катила коляску с годовалым малышом. Семья спешила на электричку.

В результате наезда поезда отец и ребенок скончались на месте, мать получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Несмотря на все усилия врачей, утром 24 мая женщина скончалась.