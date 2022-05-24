В Минской области в ДТП погибли 39-летний мужчина и его жена

Новости Беларуси. Транспортные трагедии унесли жизни двух семей. Одна из аварий произошла на трассе М3 в направлении Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

39-летний водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с осветительной мачтой. В результате ДТП молодой человек и его жена скончались на месте.

Илья Глинский, следователь по особо важным делам отдела следственного управления УСК по Минской области:

В результате ДТП семейная пара скончалась на месте. Девочка госпитализирована, её жизни ничего не угрожает. Она находилась в детском автокресле.

Страшная трагедия произошла и вблизи остановочного пункта «Ратомка» в Минском районе. Семья с годовалым ребёнком погибла под колёсами электрички. 32-летний мужчина и его 22-летняя беременная супруга с детской коляской переходили железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Погибшие спешили на электричку и решили перебежать пути, по которым двигался поезд.

Елена Крупенина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

В результате наезда поезда отец и ребенок скончались на месте происшествия, мать получила тяжкие телесные повреждения, с которыми была госпитализирована. Несмотря на все усилия врачей, утром 24 мая женщина скончалась. По данному факту Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.