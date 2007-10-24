В Минской области сгорела школа

В Крупском районе 24 октября сгорела сельская школа.

Огонь практически полностью уничтожил здание. К счастью пострадавших нет. На пожарище весь день работала следственная группа. В разработке специалистов несколько версий.

Сообщение о пожаре поступило в райотдел МЧС в 3 часа ночи. Пламя быстро распространилось по деревянным перекрытиям. К приезду пожарных машин огонь почти полностью уничтожил здание. К счастью пострадавших нет. Всю ночь местные жители наблюдали, как спасатели борются с огнем. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 10 часам утра.

Здание школы построено в 1947 году. Однако у специалистов практически не было претензий к его состоянию. По крайней мере паспорта готовности перед началом учебного года были получены. На пожарище весь день работала следственная группа. В разработке несколько версий.

Для 28 учеников базовой школы и 10 воспитанников ясли-сада сегодня начались каникулы. Правда долгими они не будут. Районные власти пообещали, что уже завтра ребята приступят к занятиям.

Базовая школа в Выдрице считалась неперспективной. Районные власти не раз собирались ее закрыть. Но для деревни - это своеобразный культурный центр, и по просьбам местных жителей школа продолжала работать.

Теперь ребятам придется каждый день добираться в другую учебное заведение за 20 километров. Для них сгоревшая школа - настоящее потрясение. Сегодня с ними работают психологи.

Районные власти уехали, а местные жители долго еще не расходились. Они понимают, что другой школы в этой деревне уже не будет. Строить новое здание - экономически нецелесообразно.

