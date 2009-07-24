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В Минске затоплен проспект газеты «Звязда»

24 июля 2009 14:53
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В основном затоплен участок дороги возле гостиницы «Звезда».

В этом промежутке проезжей части находится низина, которую из-за сильных проливных дождей традиционно затапливает. Машины, которые припаркованы возле бордюра, находятся в воде по стекла и нижнюю часть крыши. Некоторые водители пытаются объехать место по тротуару, но застревают в болоте, которое образовалось из-за ливня.

В этом направлении движение транспорта прекращено. Так же, как и на соседних улицах, ведущих к выезду в Брестском направлении.

В образовавшейся пробке стоят более десяти автобусов и троллейбусов, а также десятки частных автомобилей, передает корреспондент БЕЛТА с места событий.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение

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