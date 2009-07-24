В Минске затоплен проспект газеты «Звязда»

В основном затоплен участок дороги возле гостиницы «Звезда».

В этом промежутке проезжей части находится низина, которую из-за сильных проливных дождей традиционно затапливает. Машины, которые припаркованы возле бордюра, находятся в воде по стекла и нижнюю часть крыши. Некоторые водители пытаются объехать место по тротуару, но застревают в болоте, которое образовалось из-за ливня.



В этом направлении движение транспорта прекращено. Так же, как и на соседних улицах, ведущих к выезду в Брестском направлении.



В образовавшейся пробке стоят более десяти автобусов и троллейбусов, а также десятки частных автомобилей, передает корреспондент БЕЛТА с места событий.



