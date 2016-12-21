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В Минске задержан доктор, незаконно выводивший людей из запоя

21 декабря 2016 09:13
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Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, незаконно выводивший людей из запоя. Процедуру врачеватель проходил на дому у своих пациентов.

Официально мужчина работал в медицинском центре.

Для вывода своих пациентов из запоя врач использовал лекарственное средство группы бензодиазепинов. Как рассказали в Партизанском РУВД, мужчину задержали с поличным, во время одного из визитов. В ходе обыска обнаружено и изъято 8 ампул, 21 таблетка и 2 шприца с психотропным веществом.

Препарат врач брал у себя на работе.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:
Официально мужчина осуществлял трудовую деятельность в медицинском центре и занимался выводом людей из запоя, а неофициально брал «заказы на снятие похмелья». При проведении данной процедуры использовался медикамент «Диазепам», который обладает психотропным эффектом. Естественно, сотрудники медицинского центра не знали о таком занятии коллеги.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье за «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

# происшествия # Наркотики # Наталья Ганусевич

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