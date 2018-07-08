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В Минске разыскивается пропавший 10-летний гражданин Ирана

08 июля 2018 11:08
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Новости Беларуси. В Минске ведутся поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Разыскиваемый – гражданин Ирана, Эскандаризадех Вала Ягуб.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, несовершеннолетний проживает по адресу: город Минск, 4-й Радиаторный переулок, 41-2. 7 июля ушёл из дома около восьми вечера.  

В Минске разыскивается пропавший 10-летний гражданин Ирана-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

На вид ребёнку лет 11, рост – 120 см, телосложение худощавое, лицо овальное, арабского типа, короткие тёмные волосы.  

Перед пропажей мальчик был одет в серую жилетку, рубашку с продольными бело-красными полосами, синие джинсы. При себе у ребёнка может быть одеяло.  

В поисково-спасательном отряде «Ангел» отмечают, что пропавший не говорит на русском языке, только на иранском.  

Если вы располагаете какой-либо информацией о мальчике, обратитесь по телефонам: (8029) 768-03-87, (8017) 207-67-67 либо 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Эскандаризадех Вала Ягуб

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