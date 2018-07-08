В Минске разыскивается пропавший 10-летний гражданин Ирана

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, несовершеннолетний проживает по адресу: город Минск, 4-й Радиаторный переулок, 41-2. 7 июля ушёл из дома около восьми вечера.

На вид ребёнку лет 11, рост – 120 см, телосложение худощавое, лицо овальное, арабского типа, короткие тёмные волосы.

Перед пропажей мальчик был одет в серую жилетку, рубашку с продольными бело-красными полосами, синие джинсы. При себе у ребёнка может быть одеяло.

В поисково-спасательном отряде «Ангел» отмечают, что пропавший не говорит на русском языке, только на иранском.

Если вы располагаете какой-либо информацией о мальчике, обратитесь по телефонам: (8029) 768-03-87, (8017) 207-67-67 либо 102.