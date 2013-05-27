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В Минске раскрыли крупный наркопритон

27 мая 2013 17:44
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Новости Беларуси. Крупный наркопритон на улице Неманской раскрыли столичные оперативники. Его организовала прямо в своем жилище молодая семейная пара.

Бойцы подразделения «Алмаз» провели спецоперацию и задержали злоумышленников как раз в тот момент, когда они изготавливали наркотик. В квартире находился трехлетний ребенок.

Как выяснилось, в этот притон ежедневно приходили до 10 человек. Глава семейства ранее  был судим за кражи и грабежи. В отношении супругов возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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