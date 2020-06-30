В Минске мужчина выбросил из окна собаку, дочь, а затем выпрыгнул сам

Новости Беларуси. Трагедия в центре Минска. Мужчина выбросил из окна собаку, маленькую дочь и затем выпрыгнул сам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все произошло в новостройке на улице Грибоедова. По информации соседей, семья жила на пятом этаже. Девочке было полтора года, мужчине – чуть больше 30.