В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину

Новости Беларуси. Не заметил пешехода. Около полудня на улице Козлова водитель грузового автомобиля наехал на пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. После разгрузки товара микроавтобус двигался задним ходом. Под колеса попала 35-летняя женщина, находившаяся на тротуаре.

Прохожие вызвали скорую. Пострадавшую забрали в больницу с многочисленными травмами. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Известно, что проблем с правами у водителя нет, к тому же он был в трезвом состоянии.

Дмитрий Кушнеревич, инспектор ДПС ОГАИ Партизанского РУВД:

На данном участке находятся складские помещения. Единственное, подъезд к ним осуществляется через тротуар. Водитель, двигаясь задним ходом, должен был убедиться в безопасности совершаемого маневра.