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В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину

19 ноября 2018 19:36
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Новости Беларуси. Не заметил пешехода. Около полудня на улице Козлова водитель грузового автомобиля наехал на пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. После разгрузки товара микроавтобус двигался задним ходом. Под колеса попала 35-летняя женщина, находившаяся на тротуаре.

В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину-1

Прохожие вызвали скорую. Пострадавшую забрали в больницу с многочисленными травмами. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Известно, что проблем с правами у водителя нет, к тому же он был в трезвом состоянии.

В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину-4

Дмитрий Кушнеревич, инспектор ДПС ОГАИ Партизанского РУВД:
На данном участке находятся складские помещения. Единственное, подъезд к ним осуществляется через тротуар. Водитель, двигаясь задним ходом, должен был убедиться в безопасности совершаемого маневра.

В Минске микроавтобус наехал на стоящую на тротуаре женщину-7


Сейчас в столице проходит профилактическая акция «Пешеход». Сотрудники ГАИ напоминают водителям и пешеходам правила, которые помогут предотвратить трагедии на дорогах.

# Авария в Минске # происшествия # Дмитрий Кушнеревич # Фотофакт

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