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На брестском хлебозаводе в сушилке сгорели тонны сухарей: подробности

04 февраля 2015 12:03
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Новости Беларуси. Неприятный инцидент произошел минувшей ночью в Бресте. Здесь в результате пожара в здании одного из хлебозаводов сгорело 2 тонны сухарей. Огонь бушевал в кирпичной сушильной камере размером 7 на 7 метров.

На момент возникновения пожара в цехе работали 20 человек. Все они смогли самостоятельно покинуть здание. Никто не пострадал.

В числе причин возникновения пожара рассматривается версия о коротком замыкании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как давно на заводе проводились проитивопожарные мероприятия и кто понесет ответственность за причиненый предприятию ущерб - не сообщается.

# происшествия # Пожар на заводе

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