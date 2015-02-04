На брестском хлебозаводе в сушилке сгорели тонны сухарей: подробности

Новости Беларуси. Неприятный инцидент произошел минувшей ночью в Бресте. Здесь в результате пожара в здании одного из хлебозаводов сгорело 2 тонны сухарей. Огонь бушевал в кирпичной сушильной камере размером 7 на 7 метров.

На момент возникновения пожара в цехе работали 20 человек. Все они смогли самостоятельно покинуть здание. Никто не пострадал.

В числе причин возникновения пожара рассматривается версия о коротком замыкании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как давно на заводе проводились проитивопожарные мероприятия и кто понесет ответственность за причиненый предприятию ущерб - не сообщается.