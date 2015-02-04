Авиакатастрофа в Тайване: десятки погибших туристов, падение снято на видеокамеру

Новости Тайваня. Число жертв авиакатастрофы пассажирского самолета ATR-72 авиакомпании TransAsia Airways на острове Тайвань достигло 19 человек. 16 пострадавших выжили на данные момент. Остальные числятся пропавшими без вести. Вероятность, что они еще живы, крайне невелика.



Пассажирский самолет потерпел крушение рано утром. На его борту находились 58 человек. Половина из них — туристы.

Воздушное судно после взлета из аэропорта «Суншань» трижды подавал диспетчерам сигналы тревоги, потом начало падать, зацепило мост и рухнуло в реку. На кадрах с регистратора видно, что потерял управление и начал падать еще до момента столкновения с наземными конструкциями.

По предварительным данным, авария произошла из-за плохих погодных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле 2014 года более 50 человек погибли при крушении самолета такой же модели компании TransAsia Airways на архипелаге Пэнху, который находится к востоку от Тайваня. Всего за 21 год произошло 19 аварий таких воздушных судов, в которых погибло 272 человека.