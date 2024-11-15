Протесты в Абхазии – активисты протаранили ворота здания администрации президента

Как общество лишают единства, сегодня весь мир наблюдает на примере Абхазии. Представители оппозиции, действующие на средства западных фондов, сорвали ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. В стране вспыхнули масштабные протесты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оппозиция взяла под контроль весь комплекс правительственных зданий и требует отставки президента. Не прекращаются столкновения с силовиками. Полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. На фоне протестов предпринимаются меры по стабилизации обстановки. Глава госслужбы охраны Абхазии и министр внутренних дел страны вышли к активистам для переговоров, обещав передать требования президенту. Сам лидер призвал граждан не поддаваться на провокации. Что касается соглашения, ставшего поводом для демонстраций, оно позволяет российским компаниям инвестировать в проекты на территории Абхазии. Перспективу такого сотрудничества видят не все. И речь даже не о местном населении. Против новых торговых партнеров Москвы выступает Запад, в интересах которого тотальная изоляция России.