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В Мексике ураган «Ингрид» и шторм «Мануэль» унесли жизни 50 человек, а 240 жителей оставили без крыши над головой

17 сентября 2013 09:59
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Новости Мексики. В Мексике растет число погибших в результате урагана «Ингрид» и тропического шторма «Мануэль». По последним данным, жертвами разгула стихии стали уже 50 человек. При этом 25 числятся пропавшими без вести.

Около 240 местных жителей остались без крыши над головой. Общее число пострадавших превысило миллион человек. Не обошла стихия и курортные зоны. Серьезно пострадал город Акапулько.

«Ингрид» и «Мануэль» одновременно обрушились на Мексику сразу с двух сторон – с Атлантического и Тихого океанов. Метеорологи отмечают, что в последний раз такой одновременный удар стихий наблюдался в Мексике в 1958 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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