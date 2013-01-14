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В Казахстане сильный ветер и холода оставили без электричества, воды и газа сотни жилых домов

14 января 2013 06:42
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Новости Казахстана. На юге Казахстана бушует непогода. Сильные порывы ветра с лёгкостью сносят кровли зданий и жилых домов. Из-за поваленных столбов ряд населённых пунктов остался без электричества.

А гололёд стал причиной многочисленных аварий на высоковольтных линиях и трансформаторах, что, в свою очередь, повлекло за собой перебои в водо- и газоснабжении.

Все службы работают в авральном режиме, однако на устранение последствий разгула стихии уйдёт несколько дней. В отдельных регионах объявлено штормовое предупреждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы

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