В Ивацевичском районе от удушения шнурком, на который были нанизаны погремушки, погиб 10-месячный малыш

Трагедия произошла утром 23 ноября. Молодые родители примерно в 11-часов оставили своего сына лежать в детской кроватке, поперек которой был натянут шнурок с игрушками. Через 10-15 минут они зашли в комнату к ребенку и увидели, что их сын мертв, а вокруг его шеи намотан шнур с бубенцами.

Все обстоятельства выясняет прокуратура. Одна из версий - мальчик-то отцепил пластмассовые крючки, которыми шнурок с бубенцами крепился к поручням кроватки. Затем, играя с игрушками, намотал шнурок вокруг своей шеи, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».