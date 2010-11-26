В Витебской области гостья порезала ножом хозяина во время трансляции футбольного матча

В Минске похищен владелец BMW Х5, собиравшийся его продать через Интернет

Андрей Борисов разместил в интернете объявление о продаже авто и поехал ее показать потенциальным покупателям. Встреча была назначена неподалеку от столичной станции метро «Каменная Горка» рядом со строймаркетом «Материк». С тех пор Андрея больше никто не видел. На звонки он не отвечал, а ближе к ночи его телефон был недоступен. В тот же вечер родные парня написали заявление в милицию. И жена, и друзья Андрея утверждают, что он не мог добровольно исчезнуть, никого не предупредив.