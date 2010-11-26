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В Витебской области гостья порезала ножом хозяина во время трансляции футбольного матча

26 ноября 2010 15:54
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В Витебске осуждена женщина, которая порезала ножом брата своей знакомой, когда он смотрел по телевизору трансляцию футбольного матча. По словам пострадавшего, гостья  стала ему мешать «болеть» за любимую команду. Мужчина выпроводил ее в прихожую. Обиженная гостья взяла нож и нанесла мужчине ранения в грудь и живот. Болельщика госпитализировали, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Приговором суда женщина лишена свободы сроком на пять лет. Кроме этого, ее заставили оплатить пострадавшему моральный ущерб в размере три миллиона рублей и более трех миллионов рублей компенсации больнице за лечение пострадавшего.
# происшествия

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