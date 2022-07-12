5 человек пострадали во время забега быков в Испании

Новости Испании. В Испании во время забега быков пострадали 5 человек. Они получили ранения от рогов животного. Четверо были доставлены в больницу с ушибами, еще одному оказали помощь на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что забеги устраиваются во время ежегодного фестиваля в честь одного из святых. Однако в 2022 году каждый забег связан с травмами. За предыдущие четыре дня фестиваля увечья получили 26 человек. Обошлось без жертв, но за все время существовании праздника были убиты 16 человек. Последней жертвой стал мужчина, которого поранил бык в 2009 году.