В Хойникском районе горят 90 гектаров леса

Новости Беларуси. В Хойникском районе горят леса. Площадь пожаров приблизилась к 90 гектарам, однако их удалось локализовать. Крупный пожар ликвидируют вблизи деревни Хвойная Поляна. Для тушения возгорания в экосистеме задействованы спасатели и лесники. Используется спецтехника и авиация. Чрезвычайная ситуация сложилась из-за того, что в Гомельском регионе долгое время не было серьезных дождей. Однако, по словам специалистов, наиболее важные направления — деревни и буровые установки — под надежной защитой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Серьезные объекты удалось отстоять (и буровые вышки, и населенные пункты), тем не менее пожар развился на достаточно серьезной площади — более 70 гектаров. Сейчас работают, собраны необходимые средства и силы для его ликвидации.

Еще раз хочется обратиться к населению, что все-таки надо беречь нашу природу, чтобы потом не тратить огромные силы.