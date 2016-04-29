В ГУВД прокомментировали слухи о том, что мужчина, взобравшийся на кран в Минске, был ОМОНовцем

Новости Беларуси. Сегодня стали известны новые подробности случая, который накануне привлек к себе внимание общественности. Напомним, на стройплощадку по реконструкции стадиона «Динамо» на башенный кран взобрался мужчина с требованием разобраться с проблемой: одна из частных витебских фирм задолжала ему 46 миллионов рублей.

После проведенных на кране нескольких часов, мужчина сам спустился к правоохранителям и спасателям. С пакетом документов, подтверждающих слова витебчанина, уже ознакомились соответствующие службы. Как бы то ни было, за такую выходку парню придется ответить.

Сейчас по факту ведётся разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

Сегодня утром он вернулся домой, по месту проживания в город Витебск. Сейчас и правоохранительные органы, и все инстанции, которые задействованы в решении этого вопроса, сейчас находятся все там.

В некоторых интернет-источниках была озвучена информация, что он является или являлся сотрудником правоохранительных органов – служил в ОМОНе. Это не так. Эта информация не соответствует действительности.