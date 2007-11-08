В Грузии объявлено чрезвычайное положение

Жители страны больше двух недель не смогут смотреть новости и читать газеты.

Чрезвычайное положение объявлено на 15 дней. Ограничения не коснутся только Общественного телевидения Грузии. Жителям страны на это время также запрещено проводить манифестации, демонстрации и забастовки. После вчерашних столкновений сторонников оппозиции с полицейскими, в больницы доставлены более 500 человек.

Для подавления митинга в Тбилиси были введены войска, полицейские применили слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Тем временем, парламент Грузии рассмотрит сегодня законность введенного президентом Саакашвили чрезвычайного положения в стране. Этот указ он подписал накануне вечером.

Президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение о проведении досрочных президентских выборов 5 января 2008 года и о скорой отмене чрезвычайного положения в стране. Об этом он заявил сегодня, выступая по общественному телевидению. В то же время Саакашвили сказал, что вопрос о сроке проведения парламентских выборов должен решить народ. Напомним, одним из требований оппозиции было проведение выборов парламента весной 2008 года, а не осенью как планировалось.