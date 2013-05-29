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В Гродно работница аптеки помогла задержать грабителя, стащив с него майку

29 мая 2013 10:21
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Новости Беларуси. Работница гродненской аптеки помогла задержать грабителя. На скамье подсудимых оказался 23-летний местный житель, который в подпитии забрел в аптеку и стал вытаскивать из витрины разложенные там препараты.

Продавец оказала злоумышленнику активное сопротивление. Но парню все же удалось скрыться. В руках аптекаря осталась майка похитителя, которую она передала сотрудникам милиции. Кроме того, злоумышленник оставил отпечатки пальцев, по которым была установлена его личность.

По горячим следам молодого человека задержали в одном из местных притонов. Свою вину он признал. Ранее мужчина привлекался к ответственности за кражу телевизора у родного отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ограбление # происшествия

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