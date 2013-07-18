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В Гродненской области обнаружены останки 12 мирных жителей, расстрелянных немцами

18 июля 2013 08:40
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Новости Беларуси. В Зельвенском районе Гродненской области при поисковых работах в деревне Деречин обнаружены останки 12 человек. Специалисты предположили, что это захоронение мирных жителей, расстрелянных немцами в годы Великой Отечественной.

О том, что в этом месте во время войны расстреляли около 25 человек, сообщил в исполком житель Гродно. Об этом он узнал от бывшей жительницы, которой  удалось бежать из оккупированной деревни. Сейчас она живет в Израиле, где на днях выпустила книгу с воспоминаниями о тех событиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Беларусь помнит

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