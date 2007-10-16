В Гомеле рухнул вертолет

Это уже не первая авария на счету предприятия "Гомельхимсервис". Во время учебно-тренировочного полета с 300 метровой высоты упал сверхлегкий вертолет УЛАЦ-266. На борту находились пилот и инструктор. С многочисленными переломали и ранениями их доставили в Гомельскую областную больницу. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое. На месте крушения работают сотрудники транспортной прокуратуры. Для расследования инцидента в Гомель выехала комиссия государственного департамента авиации. По предварительной версии авария произошла из-за отказа двигателя.