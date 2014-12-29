В Гомеле из-за взрыва петарды крышка люка отлетела на 1,5 м: госпитализирован 1 ребенок

Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников все актуальнее становятся вопросы, связанные с безопасностью при использовании пиротехники. Особенно это касается детей, которые не всегда умеют правильно обращаться с петардами и фейерверками. Спасатели предупреждают родителей о том, чтобы они запретили несовершеннолетним «игры с огнем».

Неприятная история произошла в Гомеле, где школьник получил серьезные травмы после того, как решил с приятелем бросить петарду в отверстие металлического люка. После этого произошел взрыв и крышку люка отбросило на полтора метра.

В результате один ребенок госпитализирован с черепно-мозговыми травмами и ожогом лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.