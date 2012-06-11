В Гомеле достают из-под автомобиля велосипедиста. Видео

Новости Беларуси. В Гомеле около 12 дня 10 июня велосипедист попал под «Рено Лагуна» на ул. Хатаевича возле д. № 2. С предварительным диагнозом «закрытая ЧМТ, ожоги 3-й степени левого бедра и таза» он доставлен в УЗ «Гомельская областная клиническая больница».

Как пишет onliner, учащийся одного из лицеев ехал вдоль края проезжей части ул. Хатаевича, то есть по главной дороге. В это время таксист (1965 г. р.) выезжал с ул. Подгорной, второстепенной дороги. Произошло столкновение. Водитель автомобиля объясняет, что не заметил велосипедиста. Между тем, в Twitter пострадавший написал вчера: "Составил маршруты поездок. Если погода не подведет, неделя будет насыщенная :)".

Ольга Резвякова инспектор ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Велосипедист двигался по улице Хатаевича. Иномарка выезжала на Хатаевича с улицы Подгорной и не уступила дорогу велосипедисту, совершив наезд. В данной аварии виновен таксист, не уступивший дорогу велосипедисту. По данному факту сейчас проводится проверка.