В Глубокском районе 40-летний работник школы под дулом ружья уговаривал возлюбленную вернуться

Новости Беларуси. Настоящая драма развернулась в деревне Свираны Поставского района в минувший понедельник. 40-летний кочегар одной из школ Глубокского района решил вернуть гражданскую супругу.

Как сообщает БелТА, когда просьбы не нашли отклика в женской душе, мужчина решил добиться желаемого результата силой и стал угрожать жестокой расправой, демонстрируя захваченное с собой охотничье ружье. Для большей убедительности он даже выстрелил в витрину магазина. Женщина, испугавшись, попросила у возлюбленного прощения и признала все ошибки, а когда ухажёр уехал, вызвала милицию.

По пути к дому кочегара и задержали. Возбуждено уголовное дело по ст.186 Уголовного кодекса. Максимальное наказание предусматривает арест сроком до шести месяцев.