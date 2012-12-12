Прямой эфир

В Глубокском районе 40-летний работник школы под дулом ружья уговаривал возлюбленную вернуться

12 декабря 2012 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Настоящая драма развернулась в деревне Свираны Поставского района  в минувший понедельник. 40-летний кочегар одной из школ Глубокского района решил вернуть гражданскую супругу.

Как сообщает БелТА, когда просьбы не нашли отклика в женской душе, мужчина решил добиться желаемого результата силой и стал угрожать жестокой расправой, демонстрируя захваченное с собой охотничье ружье. Для большей убедительности он даже выстрелил в витрину магазина. Женщина, испугавшись, попросила у возлюбленного прощения и признала все ошибки, а когда ухажёр уехал, вызвала милицию.

По пути к дому кочегара и задержали. Возбуждено уголовное дело по ст.186 Уголовного кодекса. Максимальное наказание предусматривает арест сроком до шести месяцев.

# происшествия # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Снегопады лишают белорусов водоснабжения, тепла и света. Синоптики предупреждают об усилении осадков
11 декабря 2012 13:50

Снегопады лишают белорусов водоснабжения, тепла и света. Синоптики предупреждают об усилении осадков

11 декабря 2012 09:17

В Свислочи мужчина, украв деньги и зубные коронки, уснул прямо на месте преступления

В Европе из-за сильных морозов погибли уже около 50 человек
11 декабря 2012 07:46

В Европе из-за сильных морозов погибли уже около 50 человек