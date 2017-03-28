В ГАИ рассказали подробности ночной погони с перестрелкой в Минске

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой в центре Минска. Этой ночью более десяти экипажей ГАИ в течении получаса преследовали автомобиль марки БМВ. Водитель уходил от инспекторов на большой скорости, петляя по городу.
Как установили правоохранители, за рулем была 19-летняя девушка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, позже ее сменил несовершеннолетний молодой человек. Чтобы задержать нарушителей, сотрудникам пришлось применить табельное оружие.
На улице Смоленской водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Никто из молодых людей не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В районе улицы Смоленской данный водитель выезжал неоднократно по всему Партизанскому проспекту, на всех улицах на полосу встречного движения, подрезая служебные автомобили и пытаясь нанести им вред. На улице Смоленской он совершил столкновение с двумя служебными автомобилями, которые пытались его остановить. И в результате продолжил дальнейшее движение и не справился с управлением. Провели медицинское освидетельствование. Водитель оказался трезв. Пассажир, который был первым управлявшим транспортом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Девушка 1998 года рождения, 0,74 промилле.
В данный момент правоохранители дают правовую оценку действиям молодых людей. За время погони было нарушено 10 пунктов правил дорожного движения.