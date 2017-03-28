В ГАИ рассказали подробности ночной погони с перестрелкой в Минске

Новости Беларуси. Погоня со стрельбой в центре Минска. Этой ночью более десяти экипажей ГАИ в течении получаса преследовали автомобиль марки БМВ. Водитель уходил от инспекторов на большой скорости, петляя по городу.

Как установили правоохранители, за рулем была 19-летняя девушка, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, позже ее сменил несовершеннолетний молодой человек. Чтобы задержать нарушителей, сотрудникам пришлось применить табельное оружие.

На улице Смоленской водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. Никто из молодых людей не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.