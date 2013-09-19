В Египте прошла очередная волна столкновений

Новости Египта. Очередные столкновения в Египте. Уличный бой между стражами порядка и исламистами завязался во время задержания поджигателей полицейского участка в пригороде Каира. Тогда во время пожара погибли более десятка человек. Операция проходила в округе Кирдаса. После свержения Мухаммеда Мурси местные жители не допускали стражей порядка в свой округ. Полицейские применили слезоточивый газ и вступили в перестрелку с вооруженными боевиками.

Отметим, напряженная обстановка в стране сохраняется уже не один месяц. Причиной масштабных демонстраций и протестов стало недовольство политикой президента Мурси. В результате он был смещен с должности. Его сторонники продолжают протестовать и вступать в постоянные стычки с провоохрнителями и политическими оппонентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.