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«300 талантов для Королевы» – в Гродненской области проходят отборочные этапы соревнований по лёгкой атлетике

31 января 2025 20:25
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По все стране проходят отборочные этапы республиканского спортивного конкурса по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие ребята вторых и четвертых классов.

«300 талантов для Королевы» – в Гродненской области проходят отборочные этапы соревнований по лёгкой атлетике-2

Только в гродненском легкоатлетическом манеже конкурс объединил около 500 юных спортсменов из города и области. Такие же соревнования проходят в Слониме, Сморгони, Волковыске и Новогрудке. В программе 4 спортивных направления: прыжки в длину, метание мяча, а также бег на короткую и длинную дистанции.

«300 талантов для Королевы» – в Гродненской области проходят отборочные этапы соревнований по лёгкой атлетике-4

Галина Артюшевская, старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике по Гродненской области:
Результаты отдаются в Белорусскую федерацию легкой атлетики, обрабатываются. И, соответственно, ими уже определяются лучшие спортсмены, которые проходят на третий этап. Этих детей, одаренных в легкой атлетике, мы пытаемся, естественно, пригласить к себе.

«300 талантов для Королевы» – в Гродненской области проходят отборочные этапы соревнований по лёгкой атлетике-6

Я очень хочу первое место занять, у меня очень хорошее настроение.

«300 талантов для Королевы» – в Гродненской области проходят отборочные этапы соревнований по лёгкой атлетике-8

Я приехал сюда за победой, хочу всех выиграть, чтобы стать чемпионом.

Ребята, прошедшие отбор, встретятся в марте на областном этапе. А в конце апреля лучшие из них представят регион в финале. Конкурс «300 талантов для Королевы» проходит в Беларуси уже десятый раз.

# Легкая атлетика # Спортивные соревнования

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