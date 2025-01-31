«300 талантов для Королевы» – в Гродненской области проходят отборочные этапы соревнований по лёгкой атлетике

По все стране проходят отборочные этапы республиканского спортивного конкурса по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие ребята вторых и четвертых классов.

Только в гродненском легкоатлетическом манеже конкурс объединил около 500 юных спортсменов из города и области. Такие же соревнования проходят в Слониме, Сморгони, Волковыске и Новогрудке. В программе 4 спортивных направления: прыжки в длину, метание мяча, а также бег на короткую и длинную дистанции.

Галина Артюшевская, старший тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике по Гродненской области:

Результаты отдаются в Белорусскую федерацию легкой атлетики, обрабатываются. И, соответственно, ими уже определяются лучшие спортсмены, которые проходят на третий этап. Этих детей, одаренных в легкой атлетике, мы пытаемся, естественно, пригласить к себе.

Я очень хочу первое место занять, у меня очень хорошее настроение.