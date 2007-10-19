В деревне Яцковичи слесаря-сантехника засыпало грунтом

В Брестской области в результате несчастного случая на производстве погиб человек. Трагедия произошла в деревне Яцковичи Брестского района. Рабочие СПК "Остромечево" копали траншею в поисках места порыва водопроводной сети. Когда экскаватором была выкопана траншея глубиною около 3 метров, в нее спустился слесарь-сантехник. Спустя несколько минут одна из стен траншеи обвалилась. Рабочего засыпало грунтом. 44-летний слесарь от полученных травм скончался на месте. Проверку по данному факту проводит Прокуратура Бреста.