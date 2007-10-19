Прямой эфир

В деревне Яцковичи слесаря-сантехника засыпало грунтом

19 октября 2007 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Брестской области в результате несчастного случая на производстве погиб человек. Трагедия произошла в деревне Яцковичи Брестского района. Рабочие СПК "Остромечево" копали траншею в поисках места порыва водопроводной сети. Когда экскаватором была выкопана траншея глубиною около 3 метров, в нее спустился слесарь-сантехник. Спустя несколько минут одна из стен траншеи обвалилась. Рабочего засыпало грунтом. 44-летний слесарь от полученных травм скончался на месте. Проверку по данному факту проводит Прокуратура Бреста.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
19 октября 2007 17:03

Беспечность и доверчивость - лазейка для "чёрной" магии

19 октября 2007 08:56

В Пакистане негостеприимно встретили лидера аппозиции

17 октября 2007 18:28

Опасный груз не допущен в Беларусь