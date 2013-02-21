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В Дамаске боевики атаковали спортивный комплекс и местную футбольную команду. 1 человек погиб

21 февраля 2013 06:24
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Новости Сирии. В столице Сирии не стихают ожесточенные бои. Атаке боевиков подвергся спортивный комплекс в самом центре Дамаска. Игроки местной футбольной команды выходили в этот момент на тренировку. По предварительным данным, один спортсмен погиб, несколько ранены.

Число жертв массированного удара по одному из пригородов столицы достигло 30 человек, среди них – женщины и дети.

Вооруженный конфликт в Сирии не прекращается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Война в Сирии

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