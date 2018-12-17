В Червене из-за сильного ветра рухнула новогодняя ёлка

Новости Беларуси. Вечером 16 декабря в Червене из-за сильного ветра упала украшенная гирляндами и игрушками новогодняя ёлка.

В комментариях пользователи поддержали шутку, отметив, что елка устала и захотела вздремнуть. К слову, в воскресенье порывы ветра в Червене достигали 14 м/с.

Несколько лет назад аналогичный случай произошёл на площади в Боровлянах.