Новости России. В Черном море у берегов Болгарии потерпело крушение российское судно. Сухогруз, на котором перевозили уголь, направлялся из Краснодарского края в болгарский город Варна. Однако вечером 3 декабря экипаж подал первый сигнал бедствия. Капитан сообщил о том, что машинное отделение заливает водой. На сигнал-SOS откликнулось судно, находившееся неподалеку.

13 человек эвакуировали. К счастью, никто из них не пострадал. Сейчас российский экипаж находится в Варне, в ближайшее время моряков отправят домой. По последним данным, потерпевший крушение сухогруз все еще находится на плаву, сейчас его буксируют к болгарскому берегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.