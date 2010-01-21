В центре Риги двое наркоманов спилили дерево, чтобы украсть велосипед

В ночь на 19 января полицейские заметили мужчину и женщину, которые пилили высокое дерево.

Когда сотрудники полиции попытались выяснить, в чем же дело, оказалось, что пара пытается таким образом украсть велосипед, который был прикован к шестиметровому дереву диаметром около 12 сантиметров. «Лесорубы» были тут же задержаны и отправлены в участок полиции. Там было установлено, что 29-летний мужчина и 41-летняя женщина ранее были несколько раз судимы за совершение краж. К тому же оба являются наркоманами.

По факту случившегося полиция начала уголовный процесс. Причем не только за кражу в организованной группе (до 8 лет лишения свободы), но и за самовольную порчу и уничтожение деревьев. Второе, кстати, может обернуться наказанием до 10 лет лишения свободы. Оба задержанных были крайне удивлены тем фактом, что за спиленное дерево можно получить срок, отмечает инфопортал Даугавпилса.