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Артиллерийские учения НАТО стартовали в Финляндии

05 ноября 2024 06:33
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Коллективный Запад продолжает обострять ситуацию на восточном фланге НАТО. Крупные артиллерийские учения стартовали в Финляндии под руководством США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артиллерийские учения НАТО стартовали в Финляндии-2

Их проводят на двух полигонах в Лапландии. Участие принимают около 5 тысяч военных из 28 стран. Основная цель – показать оборонительные возможности блока. Подобные тренировки планируют провести в Эстонии, Дании, Румынии и Польше.

# НАТО

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