Артиллерийские учения НАТО стартовали в Финляндии

Коллективный Запад продолжает обострять ситуацию на восточном фланге НАТО. Крупные артиллерийские учения стартовали в Финляндии под руководством США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их проводят на двух полигонах в Лапландии. Участие принимают около 5 тысяч военных из 28 стран. Основная цель – показать оборонительные возможности блока. Подобные тренировки планируют провести в Эстонии, Дании, Румынии и Польше.