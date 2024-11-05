Иран планирует использовать более мощное оружие для ударов по Израилю

Иран планирует использовать более мощные боеголовки для ударов по Израилю. По данным СМИ, нанести собираются комплексный удар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Используют ракеты и беспилотники. Во время последнего нападения на Израиль войска исламской республики в основном использовали четыре типа баллистических ракет средней дальности.

Несколько недель назад ЦАХАЛ нанес серию ударов по Ирану. Значительно повреждена система ПВО и объекты ракетного производства.