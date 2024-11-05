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Иран планирует использовать более мощное оружие для ударов по Израилю

05 ноября 2024 06:26
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Иран планирует использовать более мощные боеголовки для ударов по Израилю. По данным СМИ, нанести собираются комплексный удар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран планирует использовать более мощное оружие для ударов по Израилю-2

Используют ракеты и беспилотники. Во время последнего нападения на Израиль войска исламской республики в основном использовали четыре типа баллистических ракет средней дальности. 

Несколько недель назад ЦАХАЛ нанес серию ударов по Ирану. Значительно повреждена система ПВО и объекты ракетного производства.

# Международная политика

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