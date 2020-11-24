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В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны 9 человек

24 ноября 2020 11:21
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Новости Беларуси. 9 человек стали фигурантами уголовного дела о злостном хулиганстве в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследуется целая серия преступлений.

Компанию, которая буквально за день отличилась несколькими террористическими подвигами, задержали 23 ноября сотрудники ОМОНа.

В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны 9 человек-1

Экстремистски настроенные жители областного центра размещали на улицах города чучела с оскорбительными надписями в адрес правоохранителей, жгли покрышки, а также разбили окно в одном из отделений милиции.

В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны 9 человек-4

В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны 9 человек-6

Мужчины подвергли опасности жизни десятков людей.

Диверсанты умудрились вывести из строя железнодорожную сигнализацию, а затем и повредить один из составов.

В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны 9 человек-9

В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны 9 человек-11

Сейчас вся компания находится в СИЗО под следствием. Им предъявлено обвинение по статье за злостное хулиганство, совершенное повторно группой лиц. Устанавливается их причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Хулиганство # происшествия # Фотофакт

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