В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны 9 человек

Новости Беларуси. 9 человек стали фигурантами уголовного дела о злостном хулиганстве в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследуется целая серия преступлений. Компанию, которая буквально за день отличилась несколькими террористическими подвигами, задержали 23 ноября сотрудники ОМОНа.

Экстремистски настроенные жители областного центра размещали на улицах города чучела с оскорбительными надписями в адрес правоохранителей, жгли покрышки, а также разбили окно в одном из отделений милиции.