В Бресте по уголовному делу о злостном хулиганстве задержаны 9 человек

Новости Беларуси. 9 человек стали фигурантами уголовного дела о злостном хулиганстве в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследуется целая серия преступлений.
Компанию, которая буквально за день отличилась несколькими террористическими подвигами, задержали 23 ноября сотрудники ОМОНа.
Экстремистски настроенные жители областного центра размещали на улицах города чучела с оскорбительными надписями в адрес правоохранителей, жгли покрышки, а также разбили окно в одном из отделений милиции.
Мужчины подвергли опасности жизни десятков людей.
Диверсанты умудрились вывести из строя железнодорожную сигнализацию, а затем и повредить один из составов.
Сейчас вся компания находится в СИЗО под следствием. Им предъявлено обвинение по статье за злостное хулиганство, совершенное повторно группой лиц. Устанавливается их причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.
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