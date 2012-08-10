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В Бресте офицера милиции с 15-летним стажем задержали при получении взятки в $2,5 тысячи

10 августа 2012 13:11
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Новости Беларуси. Офицера одного из Брестских РОВД задержали при получении взятки, размер которой составил 2,5 тысячи долларов США. Было установлено, что милиционер подстрекал неработающего жителя Бреста за 12 тысяч долларов купить свободу и избежать привлечения его к уголовной ответственности.

Правоохранитель задержан. Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям – «Подстрекательство к даче взятки» и «Мошенничество».

В милиции офицер проработал около 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Шарковский, начальник пресс-службы управления КГБ Республики Беларусь по Брестской области:
Возможностей у задержанного решить вопрос, который он обещал и за который пытался взять деньги, не было. И даже он не собирался этого делать.
В настоящее время бывший офицер милиции задержан и содержится в следственном изоляторе управления КГБ по Брестской области.

# Коррупция # Криминал # КГБ Беларуси # КГБ Республики Беларусь

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