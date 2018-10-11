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В Бресте Lexus повис на разделительном ограждении. С забора авто снимали сотрудники МЧС

11 октября 2018 09:54
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Новости Беларуси. В Бресте водитель автомобиля Lexus повис на разделительном ограждении.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла ночью десятого октября. За рулем автомобиля находился 38-летний житель областного центра. При повороте налево водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на разделительное заборное ограждение.

Водитель не пострадал.

Транспортное средство получило механические повреждения. Автомобиль снимали с забора сотрудники МЧС.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП РБ.

В середине сентября в Минске водитель Audi пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Это обернулось погоней со стрельбой.

Опубликовано ее видео (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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