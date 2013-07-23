В Бразилии на туристку напала акула. Девушке пришлось ампутировать ногу

Новости Бразилии. ЧП на одном из пляжей в Бразилии. Очевидцы запечатлели на камеру момент нападения акулы на молодую девушку. Выбраться из пасти хищницы ей удалось лишь благодаря спасателям. Однако из-за большой потери крови 18-летней туристке Бруне да Силвы Гобби из Сан-Паулу пришлось ампутировать ногу выше колена. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии.

Девушка пренебрегла предупреждениями об опасности нападения акул и решила поплавать в океане, где ее и атаковал морской хищник.

Сейчас в акватории северо-восточного бразильского штата Пернамбуку особенно опасно, из-за дождей прибрежные воды мутнеют, и приближающегося хищника заметить довольно сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, в прошлом году 29-летний австралиец чудом не лишился жизни, когда на него напала акула. Мужчина смог отбиться от хищницы, но все же потерял часть руки.