В Браславе мужчина получил серьёзные ожоги при взрыве петарды

Новости Беларуси. Петарда около двух лет хранилась в доме жителя Браслава. Мужчина вышел на улицу и недалеко от хозяйственной постройки взорвал петарду. Петарда попала в канистру с бензином, произошел взрыв.

С ожогами 2-3-й степени (около 22 % тела) мужчина доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

МЧС еще раз напоминает, что использовать пиротехнические средства можно только на открытых площадках, вдали от жилых домов. Особое внимание нужно уделить качеству товара – при покупке следует попросить сертификат у продавца. Нельзя использовать фейерверки с истекшим сроком годности. Продажа пиротехнических изделий в Беларуси разрешается лишь в специализированных магазинах. К применению без спецразрешений допускаются изделия бытового назначения (пистоны, хлопушки, бенгальские огни), которые реализуются в розничной торговой сети и обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. К каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по применению, содержащая выделенный шрифтом текст об опасности изделия и ограничениях по его применению.