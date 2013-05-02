В Борисове под поездом погибли мать и 7-летняя девочка

Новости Беларуси. Трагедия в Борисове. Под поездом погибла мать с ребенком. Как уточнили в милиции, инцидент произошел в светлое время суток.

В топ лент новостей этот железнодорожный переезд попал не случайно. 672-ой километр, совсем недалеко от Борисовского вокзала. Электропоезд насмерть сбил женщину с ребёнком.

В 12:37 поезд ехал по маршруту Орша-Минск. Но даже экстренное торможение в тот роковой момент никого не спасло. 28-летняя женщина погибла на месте, её 8-летняя дочь умерла уже в машине скорой.

Судьбоносным этот участок становится не первый раз. Казалось бы, бдительность пешеходов должна разве что возрастать. А тут получилось наоборот. Спешка, да ещё наушники в ушах.

К слову, пешеходное движение здесь оживлённое. Убедилась в этом и наша съёмочная группа. При этом опасность тоже сомнений не вызывает. Множество полос и никаких светофоров. Лишь предупреждающий знак. По признанию жителей, ещё и стоящие вагоны нередко закрывают обзор.

Обезопасить участок хотят и железнодорожники. Так, на 2014 год запланировано строительство нового перехода. Пока пусть только на бумаге. Начальник дистанции пути Сергей Александрович уверен: он-то этим и спасет беспечных пешеходов.

Сегодня в борисовской трагедии разбирается Следственный комитет.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:

Опрашиваются очевидцы и участники происшествия, рассматриваются все версии. Это и нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, пренебрежение правилами собственной безопасности потерпевших и суицид.

Милиция напоминает, что железнодорожные пути - зона повышенной опасности, а тормозной путь поезда в большинстве случаев не позволяет избежать столкновения. Переходить пути можно только в установленных для этого местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.