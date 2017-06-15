Прямой эфир

В больнице Гродно скончался 9-летний мальчик

15 июня 2017 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту смерти ребенка в больнице Гродно. Как сообщает БЕЛТА, 9-летнего мальчика доставили в детскую больницу в Гродно из Берестовицкой центральной районной больницы. Известно, что до этого мальчик находился в местном лагере.

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 9-летнего мальчика, жителя Берестовицкого района. Ребенок скончался в учреждении здравоохранения г. Гродно. Для установления конкретной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются медицинские работники, оказывавшие ребенку помощь, родственники. Изъята и тщательно изучается медицинская документация, проводятся иные процессуальные действия. Выводы будут сделаны только после получения и анализа всех данных.

Бабушка Владика: «Мне потом рассказали, что он уже не мог сам идти» (здесь подробнее). 

# происшествия # Гибель детей # Сергей Шершеневич

Другие новости рубрики

Все новости
«Заказами обеспечивали как легальных таксистов, так и нелегальных»: КГК прокомментировал задержание владельца службы такси «Алмаз»
15 июня 2017 10:41

«Заказами обеспечивали как легальных таксистов, так и нелегальных»: КГК прокомментировал задержание владельца службы такси «Алмаз»

Видеофакт: экскаватор сильно повредил электробус на Партизанском проспекте
14 июня 2017 20:58

Видеофакт: экскаватор сильно повредил электробус на Партизанском проспекте

Обнародовано видео дрифта брестчанки на Mercedes
14 июня 2017 17:36

Обнародовано видео дрифта брестчанки на Mercedes