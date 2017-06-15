В больнице Гродно скончался 9-летний мальчик

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту смерти ребенка в больнице Гродно. Как сообщает БЕЛТА, 9-летнего мальчика доставили в детскую больницу в Гродно из Берестовицкой центральной районной больницы. Известно, что до этого мальчик находился в местном лагере.



Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 9-летнего мальчика, жителя Берестовицкого района. Ребенок скончался в учреждении здравоохранения г. Гродно. Для установления конкретной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются медицинские работники, оказывавшие ребенку помощь, родственники. Изъята и тщательно изучается медицинская документация, проводятся иные процессуальные действия. Выводы будут сделаны только после получения и анализа всех данных.

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