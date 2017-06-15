«Мне потом рассказали, что он уже не мог сам идти»: бабушка 9-летнего Владика, который поехал в лагерь и умер в больнице

Новости Беларуси. 9-летнего Владика похоронили в деревне Грицевичи, рядом с могилой дедушки. Сердце мальчика перестало биться утром в воскресенье, 11 июня. Ребенок поехал в оздоровительный лагерь и домой больше не вернулся.

Что стало причиной смерти мальчика, предстоит выяснить. Со слов бабушки, в пятницу ночью внуку стало плохо: заболел живот, поднялась температура. Ночь мальчик провел в изоляторе в лагере. Утром его доставили в больницу Берестовицы. После обеда в субботу Владика отвезли в больницу в Гродно.

Сергей Таранцей, главный врач Гродненской областной детской клинической больницы (корреспонденту БЕЛТА):

Ребенка привезла в больницу наша выездная реанимационная бригада в субботу, 10 июня, в 18.15 из больницы в Берестовице. Ребенок поступил в тяжелом состоянии. Ему проведены все необходимые диагностические и лечебные мероприятия. Несмотря на это мальчик скончался утром в воскресенье.

Бабушка Владика вспоминает: мальчик не хотел ехать в лагерь.

Бабушка Владика (региональному изданию «Вечерний Гродно»):

«Папа, (он отчима папой называл), я так не хочу в лагерь ехать. Бабушка, я тебя так люблю». Поцеловал меня, обнял. «Бабушка, я так не хочу ехать в лагерь». – «Владик, что я сделаю, мама с папой у тебя есть».<…>. Мне потом рассказали, что он уже не мог сам идти. Санитарка его несла на руках. Говорил: «Мне плохо. Дайте мне водички. Дайте мне поесть».



У Влада было плохое зрение, он учился в школе-интернате для слабовидящих детей в Гродно. А летом приезжал к бабуле и родителям в агрогородок Пограничный Берестовицкого района. Как пишет «Вечерний Гродно», Владик был третьим ребенком в семье. Родители развелись, мама вышла замуж во второй раз. Маме Владика вот-вот рожать в очередной раз.

Следственный комитет Беларуси проводит проверку по факту смерти мальчика.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают медработников, которые оказывали мальчику помощь. Представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич подчеркивает: «выводы будут сделаны только после получения и анализа всех данных» (здесь подробнее).