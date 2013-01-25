В Боливии столкнулись 2 пассажирских автобуса. Погибло около 20 человек

Новости Боливии. На востоке Боливии произошло крупное ДТП. На трассе столкнулись два пассажирских автобуса. Погибло около 20 человек. Более 30 ранены. По предварительной информации, авария произошла по вине обоих водителей, которые превысили допустимую скорость.

Это далеко не первое происшествие в Боливии за неделю с участием автобусов. В общей сложности погибло уже более 60 человека. Вероятнее всего аварии происходят из-за сезона дождей. Резко ухудшается состояние дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.