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В Болгарии зеленая кошка заставила понервничать местных жителей

08 декабря 2014 09:30
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Новости Болгарии. Мировые СМИ пишут о бездомной зеленой кошке, фотографии и видео которой сделали жители Варны и разместили в социальных сетях.  

Зоозащитники таким образом пытались найти виновного и, по возможности, пристроить кошку к любящему хозяину.  Правда, позже, появилась версия, что это не хулиганы поиздевались над животным: пишут, что кошка предпочитает спать на заброшенной куче синтетической зеленой порошковой краски в одном из гаражей, поэтому и стала зеленой.

Поможет ли всемирная популярность обрести зеленой кошке новый дом, пока неясно. Но, кажется, ее рыжему другу это вряд ли понравится.

# происшествия # Коты и кошки # Фотофакт

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