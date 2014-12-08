В Болгарии зеленая кошка заставила понервничать местных жителей

Новости Болгарии. Мировые СМИ пишут о бездомной зеленой кошке, фотографии и видео которой сделали жители Варны и разместили в социальных сетях.

Зоозащитники таким образом пытались найти виновного и, по возможности, пристроить кошку к любящему хозяину. Правда, позже, появилась версия, что это не хулиганы поиздевались над животным: пишут, что кошка предпочитает спать на заброшенной куче синтетической зеленой порошковой краски в одном из гаражей, поэтому и стала зеленой.

Поможет ли всемирная популярность обрести зеленой кошке новый дом, пока неясно. Но, кажется, ее рыжему другу это вряд ли понравится.