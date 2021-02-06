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42-летний минчанин задержан за оскорбление руководителей правоохранительных органов

06 февраля 2021 11:33
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Новости Беларуси. В МВД сообщили о задержании интернет-оскорбителя. В одном из деструктивных Telegram-каналов 42-летний минчанин оставлял некорректные высказывания в адрес руководителей правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его действиям будет дана правовая оценка. Правоохранителям мужчина рассказал, что раскаивается в своем поступке.

42-летний минчанин задержан за оскорбление руководителей правоохранительных органов-1

Михаил Щерба, заместитель начальника управления по Минску ГУСБ МВД Беларуси:
Сотрудники столичного управления Главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел установили личность минчанина, который в Telegram-канале оскорбил заместителя начальника Октябрьского РУВД города Минска и заместителя генерального прокурора Республики Беларусь. Им оказался 42-летний начальник одной из минских лабораторий. Со слов мужчины, он поддался влиянию деструктивных Telegram-каналов и написал оскорбительный комментарий.

42-летний минчанин задержан за оскорбление руководителей правоохранительных органов-4

Оставлял оскорбительные комментарии в Telegram на канале «Каратели Беларуси» в отношении сотрудников внутренних дел. Приношу свои извинения и раскаиваюсь в том, что совершил.

Сотрудники управления собственной безопасности МВД продолжают выявлять причастных к посягательствам на правоохранителей. Только в январе 2021 года возбуждено около 170 уголовных дел. Больше 100 связаны с публичным оскорблением сотрудников.

# Милиция Беларуси # происшествия # Михаил Щерба # Фотофакт

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