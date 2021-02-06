42-летний минчанин задержан за оскорбление руководителей правоохранительных органов

Новости Беларуси. В МВД сообщили о задержании интернет-оскорбителя. В одном из деструктивных Telegram-каналов 42-летний минчанин оставлял некорректные высказывания в адрес руководителей правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его действиям будет дана правовая оценка. Правоохранителям мужчина рассказал, что раскаивается в своем поступке.