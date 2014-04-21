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В Белгороде вооруженный мужчина, удерживавший в отделении банка нескольких человек, отпустил заложников и сдал оружие

21 апреля 2014 11:19
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Новости России. В Белгороде неизвестный захватил заложников в отделении банка «Западный». По предварительным данным, в плену у преступника 10 человек. В настоящее время район ЧП оцеплен. Также эвакуированы дети и персонал из школы и детского сада, которые располагаются рядом с банком. Мужчина, захвативший заложников, требует вернуть ему хранившиеся в банке $700 тыс.

Ранее Центробанк России из-за постоянных нарушений и ведения рискованных операций отозвал у данного финансово-кредитного учреждения лицензию. Вкладчикам государство гарантировало возврат денежных средств до $20 тыс., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент с захватом заложников в Белгороде благополучно разрешился. Вооружённый мужчина, удерживавший в отделении банка «Западный» нескольких человек, отпустил заложников и сдал оружие. Сейчас он дает показания.  Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Захват заложников

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