В Беларуси задержан педофил, совершавший преступления в течение 20 лет

Новости Беларуси. По информации МВД, мужчина организовал «порно-студию» в Новополоцке. Он систематически насиловал детей сожительницы, а видео с «клубничкой» сбывал в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список его услуг входили и «секс-туры» для иностранцев. Такое развлечение он оценивал в 2000 евро. Известно, что сожительница о действиях партнера не распространялась, получая за молчание деньги.

Владимир Олюшкевич, начальник отдела МВД Беларуси:

Установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности на территории Украины в 2011 за распространение материалов порнографического содержания с участием несовершеннолетних. В 2015 году он познакомился с двумя гражданками, которые проживали в Новополоцке. У данных гражданок имелись двое несовершеннолетних детей, две дочки. Он вступил с ними в сговор, и за материальное вознаграждение данные гражданки предоставляли своих детей для сексуальных утех.